◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に勝利。パドレスを抜いて、単独首位に立った。ベンチスタートとなった大谷翔平に代わってキャリア初の1番に入った正捕手・スミスが初回に自身初の先頭打者アーチを放ち、先制。大谷もベンチで笑みを浮かべながら拍手した。2回にはキム・ヘソンの適時打で追加点を奪った。2点リードの5