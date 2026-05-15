大谷翔平のスパイクに愛犬のデザインが施されていたドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のジャイアンツ戦に先発登板した。7回8奪三振4安打無失点の好投で、今季3勝目をマーク。この日、マウンド上で靴ひもを結んだ際、スパイクにデザインされた愛犬デコピンが話題に。「デコピンいたのかそこに！」「かわいすぎる」との声が上がっている。大谷はこの日、投手に専念した。初回は2死一、三塁のピンチを迎え