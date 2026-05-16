ドジャース大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンが３歳の誕生日を迎えたことを報告した。「３歳」と７枚の写真、動画を投稿。バースデーケーキをおいしそうに食べる様子やボールをくわえたままハードルを飛び越える躍動感ある連続写真などが公開された。大谷は投手専念となった１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦で今季最多の１０５球を投げ、７回４安打無