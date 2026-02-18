賃貸で住みたい街1位は「葛西」2位「八王子」！「方南町」が急上昇…物件問い合わせ数ランキングトップ100掲載
不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」を運営するLIFULLは18日、掲載物件への問い合わせ数を駅別に集計した、「みんなが探した！住みたい街ランキング」を発表した。
住みたい街のアンケートではなく、物件問い合わせ数を集計したランキングであるため、「ユーザーが本気で探した街が分かるランキング」だとしている。
1位は三拍子揃った「葛西」
1位は、東京メトロ東西線の「葛西」で首位は2年連続。
葛西は40平方メートルのマンションの賃料相場は9万1316円で、東西線の周辺駅よりも家賃相場が安価になっている（2駅隣の南砂町よりも約3万円安い）。
その一方で「大手町」まで20分でアクセス可能であり、広大で平坦な埋め立て地に賃貸物件が多数あって賃貸物件を選びやすいという、3拍子が揃っているところが支持されたとしている。
2位は「八王子」（※家賃相場7万5255円）で、3位は「大宮」（※家賃相場9万4522円）だった。
いずれも交通利便性と駅勢圏の広さが評価され、4位の「本厚木」（※家賃相場6万3398円）とともに。「郊外御三家」とされた。
「方南町」が急上昇
急上昇した街としては、146位から80位にジャンプアップした東京メトロ丸ノ内線の「方南町駅」を取り上げた。
2019年に丸ノ内線本選への直通運転が始まり、「始発駅から座って通勤・通学」が可能になり、家賃（40平方メートルのマンションの賃料相場13万4700円）も山手線内側エリア（20万円前後）と比べて相対的に安く、新宿の近くにありながら落ち着いた住宅街もあることが人気となった。
LIFULLは、「交通と生活の利便性と賃料水準のどちらをより重視するかで、ユーザーの意向は二極分化している」としているが、「賃料高騰で、賃料がより安価で交通と生活利便性が高い、郊外の駅が上位に並ぶ傾向が年々強くなってきている」としている。
一方で、トップ10のうち7駅が東京都内で、トップ100で見ると東京都内の駅は68駅に上ることから、「コロナ後の都心回帰が進行している」とも指摘している。
トップ100は以下の通り。トップ10については、40平方メートルのマンション家賃相場も付記する。
借りて住みたい街ランキング
1位 葛西 （9万1316円）
2位 八王子（7万5255円）
3位 大宮 （9万4522円）
4位 本厚木（6万3398円）
5位 三鷹 （11万5556円）
6位 川崎 （10万6403円）
7位 高円寺（13万2000円）
8位 荻窪 （13万4842円）
9位 北千住（12万5243円）
10位 三軒茶屋（14万7864円）
11位 池袋
12位 柏
13位 浦安
14位 大森
15位 立川
16位 中野
17位 千葉
18位 蕨
19位 新小岩
20位 綾瀬
21位 吉祥寺
22位 町田
23位 西荻窪
24位 西川口
25位 武蔵小杉
26位 学芸大学
27位 国分寺
28位 両国
29位 橋本
30位 小岩
31位 川口
32位 大井町
33位 元住吉
34位 浅草
35位 亀有
35位 武蔵小山
37位 門前仲町
38位 船橋
39位 武蔵境
40位 錦糸町
41位 北綾瀬
42位 中野坂上
43位 蒲田
44位 東中野
45位 目黒
46位 三ノ輪
47位 市川
48位 恵比寿
49位 都立大学
50位 駒沢大学
50位以下はこちら
51位 阿佐ケ谷
52位 武蔵小金井
53位 浦和
54位 鶴見
55位 新高円寺
56位 亀戸
57位 押上
58位 森下
59位 駒込
60位 平塚
61位 和光市
62位 松戸
63位 南与野
64位 練馬
65位 町屋
66位 白金高輪
67位 祐天寺
68位 千歳烏山
69位 赤羽
70位 五井
71位 調布
72位 田端
73位 西葛西
74位 大塚
75位 相模大野
76位 西八王子
77位 入谷
78位 笹塚
79位 北浦和
80位 方南町
81位 用賀
82位 津田沼
83位 金町
84位 西船橋
85位 大泉学園
86位 淵野辺
87位 中目黒
88位 新中野
89位 竹ノ塚
89位 南行徳
91位 八潮
92位 不動前
93位 向ヶ丘遊園
94位 清澄白河
95位 西新宿五丁目
96位 本八幡
97位 行徳
98位 王子
99位 横浜
100位 高田馬場