賃貸で住みたい街1位は「葛西」2位「八王子」！「方南町」が急上昇…物件問い合わせ数ランキングトップ100掲載

不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」を運営するLIFULLは18日、掲載物件への問い合わせ数を駅別に集計した、「みんなが探した！住みたい街ランキング」を発表した。

住みたい街のアンケートではなく、物件問い合わせ数を集計したランキングであるため、「ユーザーが本気で探した街が分かるランキング」だとしている。

1位は三拍子揃った「葛西」

1位は、東京メトロ東西線の「葛西」で首位は2年連続。

葛西は40平方メートルのマンションの賃料相場は9万1316円で、東西線の周辺駅よりも家賃相場が安価になっている（2駅隣の南砂町よりも約3万円安い）。

その一方で「大手町」まで20分でアクセス可能であり、広大で平坦な埋め立て地に賃貸物件が多数あって賃貸物件を選びやすいという、3拍子が揃っているところが支持されたとしている。

2位は「八王子」（※家賃相場7万5255円）で、3位は「大宮」（※家賃相場9万4522円）だった。

いずれも交通利便性と駅勢圏の広さが評価され、4位の「本厚木」（※家賃相場6万3398円）とともに。「郊外御三家」とされた。

「方南町」が急上昇

急上昇した街としては、146位から80位にジャンプアップした東京メトロ丸ノ内線の「方南町駅」を取り上げた。

2019年に丸ノ内線本選への直通運転が始まり、「始発駅から座って通勤・通学」が可能になり、家賃（40平方メートルのマンションの賃料相場13万4700円）も山手線内側エリア（20万円前後）と比べて相対的に安く、新宿の近くにありながら落ち着いた住宅街もあることが人気となった。

LIFULLは、「交通と生活の利便性と賃料水準のどちらをより重視するかで、ユーザーの意向は二極分化している」としているが、「賃料高騰で、賃料がより安価で交通と生活利便性が高い、郊外の駅が上位に並ぶ傾向が年々強くなってきている」としている。

一方で、トップ10のうち7駅が東京都内で、トップ100で見ると東京都内の駅は68駅に上ることから、「コロナ後の都心回帰が進行している」とも指摘している。

トップ100は以下の通り。トップ10については、40平方メートルのマンション家賃相場も付記する。

借りて住みたい街ランキング

1位 葛西 （9万1316円）

2位 八王子（7万5255円）

3位 大宮 （9万4522円）

4位 本厚木（6万3398円）

5位 三鷹 （11万5556円）

6位 川崎 （10万6403円）

7位 高円寺（13万2000円）

8位 荻窪 （13万4842円）

9位 北千住（12万5243円）

10位 三軒茶屋（14万7864円）

11位 池袋

12位 柏

13位 浦安

14位 大森

15位 立川

16位 中野

17位 千葉

18位 蕨

19位 新小岩

20位 綾瀬

21位 吉祥寺

22位 町田

23位 西荻窪

24位 西川口

25位 武蔵小杉

26位 学芸大学

27位 国分寺

28位 両国

29位 橋本

30位 小岩

31位 川口

32位 大井町

33位 元住吉

34位 浅草

35位 亀有

35位 武蔵小山

37位 門前仲町

38位 船橋

39位 武蔵境

40位 錦糸町

41位 北綾瀬

42位 中野坂上

43位 蒲田

44位 東中野

45位 目黒

46位 三ノ輪

47位 市川

48位 恵比寿

49位 都立大学

50位 駒沢大学

50位以下はこちら

51位 阿佐ケ谷

52位 武蔵小金井

53位 浦和

54位 鶴見

55位 新高円寺

56位 亀戸

57位 押上

58位 森下

59位 駒込

60位 平塚

61位 和光市

62位 松戸

63位 南与野

64位 練馬

65位 町屋

66位 白金高輪

67位 祐天寺

68位 千歳烏山

69位 赤羽

70位 五井

71位 調布

72位 田端

73位 西葛西

74位 大塚

75位 相模大野

76位 西八王子

77位 入谷

78位 笹塚

79位 北浦和

80位 方南町

81位 用賀

82位 津田沼

83位 金町

84位 西船橋

85位 大泉学園

86位 淵野辺

87位 中目黒

88位 新中野

89位 竹ノ塚

89位 南行徳

91位 八潮

92位 不動前

93位 向ヶ丘遊園

94位 清澄白河

95位 西新宿五丁目

96位 本八幡

97位 行徳

98位 王子

99位 横浜

100位 高田馬場