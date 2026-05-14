俳優の中村倫也（39）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲の良い俳優について語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「小池栄子さんも共演キッカケで？」と話題を振られた中村。「栄ちゃんも僕が21、22歳くらいの時に舞台で共演させてもらって、衝撃を受けました。天才ってこういうこと言うんだなって」と回想した。「コメディだったんですよ、ご一緒したのが。ひとり何役もやるみたい