かつて住みたい街ランキングで上位だった自由が丘（東京目黒区）の人気が下がっている。同地に住んでいたことのある経営コンサルタントの岩崎剛幸さんは「地価の上昇で店の顔触れが変わってしまった。自由が丘らしさを取り戻せるかどうかは、駅前再開発にかかっている」という。岩崎さんが現地をリポートする――。筆者撮影現在自由が丘駅北口前で建設中の「JIYUGAOKA MUSE SQUARE（自由が丘ミューズスクエア）」。 - 筆者撮影■自