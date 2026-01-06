「住みたい都道府県」ランキングオトナンサー

「いつか住みたい都道府県」ランキングを紹介 1位は「北海道」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「いつか住みたい都道府県」ランキングを、ランキングサイトが投票で募った
  • 1位は北海道で、「のどかでおいしい食べ物が多いイメージ」などの声が
  • 2位は東京都、3位は神奈川県で、回答者から「便利だから」との声が上がった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 7億円時効直前…当せん者が出現
  2. 2. あさこ スタッフをガチ注意
  3. 3. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
  4. 4. 独身税 多すぎる負担の重大責任
  5. 5. 安住アナ 今日は行くだけでいい
  6. 6. 中居氏が沈黙破る 復帰説を否定
  7. 7. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
  8. 8. 江口のりこの耳舐め 視聴者呆然
  9. 9. さいたまスーパーアリーナ休館へ
  10. 10. 消防職員が男児を首絞めビンタか
  1. 11. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
  2. 12. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
  3. 13. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
  4. 14. 鳥取島根で震度5強 津波心配なし
  5. 15. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
  6. 16. もう関わりたくない 塙が不信感
  7. 17. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
  8. 18. 僧侶となった香田晋さんの現在
  9. 19. Grokの性的加工 X社が法的措置か
  10. 20. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
  1. 1. 7億円時効直前…当せん者が出現
  2. 2. 消防職員が男児を首絞めビンタか
  3. 3. さいたまスーパーアリーナ休館へ
  4. 4. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
  5. 5. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
  6. 6. 鳥取島根で震度5強 津波心配なし
  7. 7. 僧侶となった香田晋さんの現在
  8. 8. バッテリー膨張 Switchが話題
  9. 9. コンビニで中3はねられ心肺停止
  10. 10. 入国審査で膣の中まで調べられる
  1. 11. 新たな大地震の前兆? 警鐘鳴らす
  2. 12. 1等7億の換金期限直前に当せん者
  3. 13. 仕事始めに「退職代行」依頼急増
  4. 14. サイゼない…チェーン根付かぬ県
  5. 15. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
  6. 16. 島根&鳥取 23分間に6回地震発生
  7. 17. 報知器型カメラで盗撮か 3人逮捕
  8. 18. 15人刺傷 容疑者がいじめを相談
  9. 19. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
  10. 20. 両替機から「ニセ100円玉」出現
  1. 1. 無法地帯 人の死を利用し荒稼ぎ
  2. 2. 中国入国禁止の石平議員が訪台
  3. 3. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
  4. 4. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
  5. 5. 子どもの学力 算数分野で異変か
  6. 6. シャワーだけの人 幸福度が低い
  7. 7. 終電で転落 20歳で手足3本失った
  8. 8. ABEMA番組 八田容疑者の目撃情報
  9. 9. 一般参賀 美智子さまに「異変」
  10. 10. 女性「死んだ主人が家にいる」
  1. 11. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
  2. 12. 自撮りのためクマへ突進の末路
  3. 13. 性行為せず出産 友情婚のリアル
  4. 14. 2社引けず…一番マグロ5億円超に
  5. 15. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
  6. 16. ベネズエラ攻撃、認めれば中国に台湾への武力行使を正当化する口実に…日本政府は対応に苦慮
  7. 17. 玉川徹氏「台湾有事よりひどい」
  8. 18. 認知症グレー Uターンできる割合
  9. 19. すしざんまい社長 5億円は予想外
  10. 20. 女性用トイレを利用? 男性増加か
  1. 1. カンボジアで発見…衰弱した姿に
  2. 2. 中国人観光客減少で日本に変化?
  3. 3. バラバラに…クマ舐めた末路 米
  4. 4. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
  5. 5. 中国の模型列車 時速800キロに
  6. 6. 米公共放送機構 組織解散を議決
  7. 7. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
  8. 8. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
  9. 9. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
  10. 10. 中国、攻撃直前の面会説明せず
  1. 11. TSMCから2nm半導体機密盗む 逮捕
  2. 12. ハワイ火山 観光客が危険な行動
  3. 13. トランプ氏、コロンビアへの軍事行動を示唆　ベネズエラへの攻撃に続き
  4. 14. 訪日外国人「過去最多」の代償か
  5. 15. 米のグリーンランド領有に反対　英首相、トランプ氏表明で
  6. 16. 中国で留学生の「帰国ラッシュ」が加速、その背後にある現実とは―中国メディア
  7. 17. 麻薬、ベネズエラ経由はわずかか
  8. 18. イ女性 ハマス拘束下で性奴隷に
  9. 19. 韓回り 「慰安婦像侮辱チャレ」
  10. 20. 米がベネズエラ攻撃か 緊急会合
  1. 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
  2. 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
  3. 3. 10月に「1ドル=250円」の屈辱か
  4. 4. 期間限定で「厚切り豚角煮定食」
  5. 5. 外食値上げ疲れ…消費者うんざり
  6. 6. 米国 ベネズエラを攻撃した理由
  7. 7. iPhone巡り「棚ボタ」の日本企業
  8. 8. 「450万返せ」→支払い義務なし
  9. 9. 買収で総合エンタメ帝国が誕生?
  10. 10. 女性の成婚率ダダ下がりする締切
  1. 11. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
  2. 12. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
  3. 13. 資生堂257人 3月末に希望退職へ
  4. 14. 資生堂、希望退職に257人応募　過去最大赤字で合理化
  5. 15. 「コメは儲かる」と新規参入も
  6. 16. 派遣社員→正社員 デメリットは?
  7. 17. 福岡への移住 東京よりお得は嘘?
  8. 18. 2年だけ再雇用 お得といわれる訳
  9. 19. 駅前も新築も「90％空室」で絶望
  10. 20. ベネズエラ攻撃で原油価格影響は
  1. 1. Anker防犯カメラ 死角&手間なし
  2. 2. 米NVIDIA 新GPU製品を発表せず
  3. 3. 人気の通勤靴がAmazonでセールに
  4. 4. 【Amazon 初売り】チャンピオンやヘインズの人気アイテムが最大50%OFFに
  5. 5. 松屋の冷食がAmazonで55%OFFに
  6. 6. 「iPhone史上最大の危機」到来か
  7. 7. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
  8. 8. Amazonでカップ麺が最大37%OFFに
  9. 9. アンダーアーマーが最大47%OFFに
  10. 10. Nano Banana 性能引き上げるには
  1. 11. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
  2. 12. スマホケース 再利用の考えも
  3. 13. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
  4. 14. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
  5. 15. Uber Eats「悪天候稼働」の現実
  6. 16. 対話AIキャラ「ポケとも」発表
  7. 17. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
  8. 18. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
  9. 19. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
  10. 20. 2026年スマホ予測 値上げは確実?
  1. 1. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
  2. 2. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」　大逆転直前の出来事
  3. 3. 箱根駅伝翌日 4年生の進路に騒然
  4. 4. 真美子さんの鞄のブランド判明か
  5. 5. フォーエバーヤング 史上初快挙
  6. 6. 大谷 同僚の母に知られざる善行
  7. 7. 知ってる欽ちゃんと…心配の声
  8. 8. 今井達也 WBCは「出る予定ない」
  9. 9. 小売店で核融合エネルギー利用へ
  10. 10. 岡本 本拠地の特性に悩まされる?
  1. 11. 箱根5区 監督漏らした本音に共感
  2. 12. ウルフアロンがプロ2戦目で醜態
  3. 13. 阪神藤川監督に「裸の王様」懸念
  4. 14. 今井 地元メディアに本音ポロリ
  5. 15. 金氏 パワハラ行為繰り返したか
  6. 16. 日本人の「お家芸」の可能性も
  7. 17. 岡本和真 移籍先「7」で登録
  8. 18. MLB移籍 日本人選手3人を予測
  9. 19. 今井達也 スターを味方につける
  10. 20. ダメ出しで阿部監督モヤモヤか
  1. 1. あさこ スタッフをガチ注意
  2. 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
  3. 3. 安住アナ 今日は行くだけでいい
  4. 4. 中居氏が沈黙破る 復帰説を否定
  5. 5. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
  6. 6. 江口のりこの耳舐め 視聴者呆然
  7. 7. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
  8. 8. もう関わりたくない 塙が不信感
  9. 9. Grokの性的加工 X社が法的措置か
  10. 10. 「豊臣兄弟」の設定に議論白熱
  1. 11. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
  2. 12. スカイピースのメンバーが結婚
  3. 13. 存在感抜群 紅白帰りの演者たち
  4. 14. 芦田愛菜 プライベート旅行判明
  5. 15. 「笑えない」ZAZYとガチの不仲か
  6. 16. 柏木由紀との年内結婚報道に一言
  7. 17. 紅白でよかった歌手 同率の1位は
  8. 18. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
  9. 19. ビキニ姿で降臨 放送事故と反響
  10. 20. 「中森明菜は持っていない」証言
  1. 1. 星野&新垣 夫婦で引退説を一蹴か
  2. 2. スキニー消えた…愛用者の選択肢
  3. 3. 65歳女優 目覚めた「四毒抜き」
  4. 4. なぜ今？スキニーパンツが再流行
  5. 5. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
  6. 6. 義母のパート先で「驚愕の光景」
  7. 7. セレブなママ友に予想外の現実
  8. 8. 7キロ痩せた参鶏湯が美味すぎる
  9. 9. チョコボール 新カンヅメ登場
  10. 10. ほっともっと「恵方巻」発売へ
  1. 11. セブン 浜田雅功の料理を再現
  2. 12. 丸亀製麺が最大50円の値上げ
  3. 13. 正月飾り 可燃ゴミに出してOK?
  4. 14. 無印良品の大人見えパンツコーデ
  5. 15. 夫の職場を訪問 衝撃事実が判明
  6. 16. もっと早く買えば…UNIQLO商品
  7. 17. 3COINS新作「旅行先での万能」
  8. 18. 留守番の母 ルンルン→寂しい
  9. 19. ラケットスポーツ 日本への変化
  10. 20. 心霊スポットの少女 正体に驚き