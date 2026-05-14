天然記念物に指定されている沖縄の一部地域に生息する希少なカメやトカゲを捕獲したなどとして、ペットショップの経営者らが警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、茨城県土浦市でペットショップを経営する小室寿洋容疑者（49）と店長の大竹綾乃容疑者（37）で、おととし、国の天然記念物に指定されている「リュウキュウヤマガメ」4匹と、沖縄県の天然記念物に指定されている「クロイワトカゲモドキ」2匹を現地で捕獲し、自分の