住みたい街調査で上位にランクインする街が多い一方で、魅力度ランキングでついに日本最低の47位に沈んだ埼玉県。元県民でイラストレーターの辛酸なめ子さんは「洗練されすぎないのが埼玉の魅力。ダサさも一周回ってかっこいい、そう評価される日も近い」という――。■住みたいけどブランド力は日本最低の埼玉今年に入って埼玉県民にうれしいニュースがありました。「SUUMO住みたい街ランキング首都圏版」の最新調査（2026年2月発