夏に多くなるイメージのあるゲリラ雷雨ですが、地球温暖化の影響で発生回数が増えていると言われています。去年の夏は、全国で8.8万回起きました。身に着けた金属製品やゴム製品を巡っては、誤った常識もあるそうです。屋内外で身を守る方法を考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「ゲリラ雷雨その常識は誤解？」をテーマに解説します。■茨城で「ひょう」「雷」「大雨」山粼誠アナウンサー「5月も中旬になりまし