ロケバス内で女性に性的暴行を働いたとして逮捕、起訴されたお笑いトリオジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告に対する4回目の公判が2026年5月13日、東京地裁であった。同日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は法廷内のやりとりを紹介したが、コメンテーターが被害者の弱い立場を説明した。被害女性は「私は大丈夫です」と言っていたが起訴内容によると、斉藤被告は2024年7月にロケバスの中で初対面の20代の女