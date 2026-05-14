前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは現地５月13日、スコットランドリーグの第37節でマザーウェルとアウェーで対戦。後半アディショナルタイムのPKで勝ち越し、３−２で劇的な勝利を収めた。この一戦に先発した好調の前田は、公式戦５試合連続ゴールをマークする。０−１で迎えた41分、相手のタックルのこぼれ球に反応。ペナルティエリア内左寄りの角度のない位置から利き足ではない左足で鋭いシュートを打ち込み、同点