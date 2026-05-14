お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、13日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。思わず反省した妻とのやり取りを明かした。家族に理想を求めすぎているとの話題から、吉田は「嫁がなんで1人でこんなにもしゃべり続けてくるのかな、って思う時もある」とぶっちゃけ。「なんで今、そんなにしゃべってくるの」と嘆き、「もう分かるやん、俺が…今しゃべりたくいないのに。なんでなん？