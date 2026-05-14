俳優の志田未来（33）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンや著名人から続々と祝福の声が寄せられている。【写真】「相変わらず可愛い」変わらぬ美貌に驚く声続々、33歳の誕生日迎えた志田未来の最新ショット志田は「33歳 初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら33歳もがんばります」とつづり、バースデープレートを手にした笑顔のショットや、“HAPPY