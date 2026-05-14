高市早苗首相は11日、参院決算委員会で消費税の税率変更に時間がかかるレジシステムについて、「日本として恥ずかしい」と苦言を呈し、柔軟に対応できるシステム整備を急ぐべきだという認識を示した。 高市首相の公約でもある食料品の消費税0％だが、税率変更をめぐってはレジシステムの改修に一定期間が必要のようだ。政府などの聞き取りに対しシステム会社側は、0％にした場合は1年程度かかるほか、1％の場合でも対応に3か月か