お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、１３日深夜放送のＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ山里亮太の不毛な議論」で、中山功太のいじめ告発問題について言及した。Ｒ―１王者でピン芸人の中山は、先輩芸人から過去に「いじめを受けた」と告白。当初は名前を伏せていたが、その後、「サバンナ」の高橋茂雄であることが分かり、大騒動に発展。その後、中山はＸ（旧ツイッター）で一連の発言を撤回して謝罪した。今回の騒動で