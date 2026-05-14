◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点8奪三振と好投し、防御率0・82でメジャートップに立った。4−0の7回、1死からアダメス、チャプマンにこの試合初めて連打を浴び一、二塁のピンチを背負った。それでも次打者・ギルバートをスイーパーで中飛に打ち取ると、二塁走者・アダメス