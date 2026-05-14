俳優の戸田恵子が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。自宅が“ジャングル化”していることを明かした。【集合ショット】アンパンマン＆ばいきんまんに囲まれる土屋太鳳ら本作の「出発」というテーマにちなみ、最近出発したことを聞かれ、戸田は「家の中に観葉植物がありまして、それがいまやど