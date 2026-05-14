レジェンドグラドルでタレントの熊田曜子が13日、自身のインスタグラムを更新。この日、44歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】白Tシャツにロングヘアいつまでも若々しい44歳 「44歳になりました」と投稿。「現場でもお祝いして頂けて幸せですありがとうございます」とつづり、バースデーケーキを手に笑みを浮かべる写真を掲載。「44歳は挑戦の歳にします健康、安全第一で頑張ります」と今