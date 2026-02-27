東京通勤の会社員が一人暮らしをするなら、どんな場所がいいのか。麗澤大学教授の宗健さんは「都心まで1時間くらいかかる場所で少し広めの部屋に住むか、都心まで30分くらいの場所で少し狭い部屋に住むかという選択になる。その選択肢は、意外とたくさんある」という――。写真＝iStock.com／Hiro1775※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hiro1775■「家賃が安い街＝コスパのいい街」とは言い切れない4月になると大学への入