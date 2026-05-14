ＤｅＮＡは１４日、交換トレードでソフトバンクから獲得した尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の入団会見を行った。背番号は尾形が「３６」、井上は「４０」と発表された。球界に激震を走らせた電撃発表から２日が経ち、新たな仲間が横浜の地に降り立った。同席した木村洋太球団社長は「非常にわくわくする２人が加入してくれた。２人とも好青年で真面目、そして野球に夢中だということなので、ベイスターズでもそ