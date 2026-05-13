皆さんは最近、急須（きゅうす）でお茶を淹れていますか？コンビニやスーパーマーケットで、手軽にペットボトルのお茶が買える時代です。わざわざ急須でお茶を淹れる人は少なくなっているかもしれません。しかし、その「便利さ」と引き換えに、私たちの脳にとって大切なものを失っているかもしれません。「急須で淹れるお茶」は、コスパがよいだけでなく、私たちの脳や体を若々しく保ってくれる働きがあるようです。最新の研究から