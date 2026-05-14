きょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性1人が死亡しました。警察は現場付近で若い男1人を確保し、事情を聴いています。【写真を見る】「家族がバールで殴られた」栃木県上三川町で強盗60代女性が死亡息子2人も次々殴られけが手にはバール防犯カメラに黒ずくめの人物全身、黒ずくめで目出し帽をかぶり、バールを持った人物。これは栃木県上三川町の住宅