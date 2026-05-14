【「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」2周年特別企画】 実施期間：5月19日～7月14日 【TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO】 場所：東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 1F 営業時間 平日：11時～20時 土日祝：10時～19時 東京都港区にある「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」がオープン2周年を迎える。これを記念し5月