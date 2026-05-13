EOS R1 キヤノンは、「EOS R1」「EOS R5 Mark II」「EOS R50 V」「PowerShot V1」の最新ファームウェアを5月14日（木）13時に公開する。 「EOS R1」および「EOS R5 Mark II」の更新内容は共通。特定の競技をする被写体を認識する「アクション優先」に、アメリカンフットボールが追加。設定すると、ヘルメットやショルダーパッドを装着した人物にAFの認識が最適化される。ボールキャリーやパ