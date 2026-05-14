任天堂は14日、ゲーム『ゼルダの伝説』の実写（ライブアクション）映画の公開日が、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することを発表した。公開日の延期ではなく早くなり、1週間前倒しは異例となる。【写真】衣装＆ビジュアル完全再現！弓矢を持つ実写版ゼルダ姫公開された場面カット任天堂の公式Xにて「宮本です。「ゼルダの伝説」実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしまし