米スポーツサイト「ｔｈｅｃｏｍｅｂａｃｋ」は１３日（日本時間１４日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）について「大谷翔平はもはやＭＬＢで最高の日本人選手ではない」と衝撃的なタイトルで報じた。大谷は１２日（同１３日）の本拠地ジャイアンツ戦の３回に１２試合、５３打席ぶりの一発を放ったが、ようやく今季７本目、打率２割４分、１７打点で、３年連続で１を超えたＯＰＳは０・７９７の惨状だ。一方、投手では６