滋賀県甲賀市で信楽高原鉄道とJR西日本の列車が衝突し、乗客ら42人が死亡した事故から14日で35年となり、現場近くでは追悼の法要が営まれました。 事故発生時刻の午前10時35分ごろ、列車が警笛を鳴らしながら現場を通過しました。 1991年5月14日、信楽高原鉄道の普通列車とJR西日本の臨時列車が正面衝突し、乗客ら42人が死亡、600人以上が重軽傷を負いました。 事故から35年、慰霊碑の前では追悼法要が営まれ、遺族や鉄