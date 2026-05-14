同居していた女性を奈良県大淀町の山中に遺棄したとして逮捕されていた男（52）について、奈良県警は5月14日、その女性を包丁で殺害したとして殺人容疑で再逮捕しました。 【写真を見る】【速報】同居女性を奈良県大淀町の山中に遺棄疑いで逮捕の男（52）殺人容疑で再逮捕包丁で首や手首を切りつけたか奈良県警 ■未明に“道に迷った”と民家を訪ね… 4月24日未明、滋賀県大津市在住のとび職・小松茂容疑者（52）が道に迷っ