お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、13日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。両親の大ゲンカを仲裁した経験を明かした。同番組で、中学時代に受けた父親からの“ひと言”に反発し、大人になるまで会話をしなくなったと明かしていた吉田。「“なんやこいつ”って思ったことは、やっぱり何度もあるよ、親父に」と切り出した。自身が大阪に住んでいた27、8歳頃、深夜に母親から「