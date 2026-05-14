2026年5月、3DプリンターメーカーのBambu Labが法的措置をちらつかせたことを受けて、民間人が開発した3Dプリンター関連の独自ツールがGitHubから削除されました。ところが、企業によるユーザーの所有権侵害に反対する非営利団体のFULU Foundationが、自分たちのGitHubアカウントでこのツールを再公開しています。GitHub - FULU-Foundation/OrcaSlicer-bambulab · GitHubhttps://github.com/FULU-Foundation/OrcaSlicer-bambu