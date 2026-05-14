女優の大島優子が１４日、都内で行われた手料理サブスク「ツクリオ」の新アンバサダー発表会に出席した。「ツクリオ」は、出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届けする、手料理サブスク。２児の母である大島は、仕事と家事を両立する中でこれだけは譲れないというポイントを問われ、「忙しくても子供とご飯を食卓に座って食べるというのは大事にしています」と話した。「子供と向き合う時間を作るために