元世界３階級制覇王者で五輪金メダリストのワシル・ロマチェンコ（３８＝ウクライナ）が現役復帰を宣言し、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）との対戦も浮上していると、米メディア「Ｓｐｏｒｔｓｎａｕｔ」が報じた。２０２５年６月にＳＮＳで現役引退を表明していたロマチェンコについて、同メディアは「パウンド・フォー・パウンドのスターであるロマチェンコはキャリアに終止符を打った。３７