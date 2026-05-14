5月15日（金）14時からFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表される。会見の模様はNHK総合が生中継。日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントでもライブ配信を行う。過去7大会、数々のドラマが生まれたW杯のメンバー発表。三浦知良の落選や巻誠一郎のサプライズ招集などは、今もなおサッカーファンの記憶に深く刻まれていることだろう。過去7大会のメンバーとと