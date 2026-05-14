6月11日（現地時間）からカナダ、メキシコ、アメリカの3か国で共同開催される『FIFAワールドカップ2026（以下W杯）』。本大会を戦うサッカー日本代表「サムライブルー」26人が、5月15日午後2時に発表される。【写真】三笘薫と元アスリート妻の爽やかすぎるウエディングフォトしかしながら前回大会で「三笘の1ミリ」をはじめ、日本代表の左ウイングとして決勝トーナメント進出に貢献した三笘薫選手（28、ブライトン）の出場が危