ロッテは14日、マリーンズオリジナルデザインの「マリーンズ ボンボンドロップシール」の予約販売を5月22日から開始すると発表した。なお、プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は初となる。ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2,000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている（「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標）。