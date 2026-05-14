女性デュオ・ＰＵＦＦＹが１３日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡでデビュー３０周年記念ライブ「ＯｎｅＮｉｇｈｔ“Ｂｉｒｔｈｄａｙ”Ｃａｒｎｉｖａｌ」を開催し、ヒット曲連発の全２０曲で約２０００人のファンを熱く盛り上げた。公演前には３０周年について大貫亜美（５２）は「気づいたら、もぎたての果実も熟れちゃったって感じ。でも、熟れてからがおいしいと思う」と、代表曲の歌詞にちなんで意気込