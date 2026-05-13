サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、総耐荷重約160kgの頑丈さと幅約20cmの折りたたみ収納を両立した2段スチールラックワゴン「100-CART030BK」を発売した。■使わないときは幅約20cmにスリム収納使用しないときは幅約20cmまで折りたためるため、限られたスペースにもすっきり保管できる。さらに、折りたたんだ状態で自立するので、壁際や棚の横、収納庫のすき間にも置きやすい設計だ。必要な