お笑い芸人のバイク川崎バイクさんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。2パターンの新宣材写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】バイク川崎バイクの新宣材写真「B(バクレツ)K(かっこいい)B(バイクさん)てこと？」バイク川崎バイクさんは「NEW宣材写真仕上がりまヒィア！！！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は「BKB」Tシャツを着用したおなじみの姿ですが、2枚目ではスリーピースのスーツを着用し、鋭い目つきを