ドナルド・トランプ大統領の親族が運営する通信サービス会社「Trump Mobile(トランプ・モバイル)」が、遅れに遅れていた独自端末「T1 Phone」の出荷をいよいよ開始することを大手紙・USA Todayに対して明らかにしました。Trump Mobile says T1 phones will ship this weekhttps://www.usatoday.com/story/tech/2026/05/12/trump-mobile-t1-phone-shipping/90046321007/Trump Mobile starts shipping US-assembled T1 phones after