オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が「超大物」の予感を漂わせた。メジャー史上最長身の２１３センチ右腕は７日、宮崎のキャンプ地で入団会見。天井を触りながら「電球の交換は承ります！」と笑みを浮かべ、まずは規格外な“つかみ”に成功した。

「身長が高く、リリースポイントでかく乱できる。武器としてやっていきたい」。２５年までの公称は２１１センチだったが「ちゃんと身長が止まってくれたら…（笑）。実際は２１３センチです」と“訂正”した。よく身長を伸ばす方法を尋ねられるといい「よく分からなくて…。もしかしたら飲んでいた水が違っていたのかも」と苦笑い。自身よりも背が低い父には冗談で「ショーティー（チビ）」と呼ばれていることも明かした。

６日の来日後はホテルでシャワーを浴びようとしたところ、その巨体が室内に収まらず。「座らないといけない…」と頭をかき、「トレーナーにヘルメットを用意してもらうよ（笑）」と今後の“危機管理”もイメージした。靴のサイズは３４センチ。衣服も含めて当然、日本では買えるはずがなく「１年分を持ってきました」と、おどけて見せた。

この日はキャッチボールなどで汗を流し、１０日には初のブルペン入りを予定。岸田監督は「ビックリしました。人生で初めて、あんなデッカい人間に会った」と恐れつつも、先発ローテ候補として期待した。常時１５０キロ超の直球にシンカー、カットボール、チェンジアップと変化球も多彩。「ビッグ・ジェリー」が、マウンドで仁王立ちする。（南部 俊太）