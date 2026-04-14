【イスラマバード＝溝田拓士、ワシントン＝橋本潤也】米国とイランが戦闘終結に向けて夜を徹して臨んだ「イスラマバード会談」は、仲介国パキスタンの期待とは裏腹に不調に終わった。長時間に及んだ交渉の過程では妥結の可能性をうかがわせる情報も流れたが、突然の幕切れとなった。厳戒態勢会場はパキスタン政府が借り切った首都イスラマバードの高級ホテル。周辺は交通規制され、厳重な警戒態勢が敷かれた。交渉は非公開で、