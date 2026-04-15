タレントで実業家のMEGUMI（44）が4月13日、自民党本部で高市早苗首相（65）と対談した。自民党の広報誌の企画の一環で、仕事への考え方や美容に関するテーマだったという。【こちらも読む】MEGUMIは令和ロマンくるまと熱愛発覚＆ネトフリ独占の快挙なのに…独身を嘆く元夫・降谷建志のダメ男ぶり「対談後、MEGUMIさんは高市首相から肌やメークについて質問があったとし、『アイシャドーやリップ、お洋服の色などについて、ブル