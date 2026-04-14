なんとなく気になっている心身の不調は、実は身体が悲鳴をあげているサインなのかもしれません。漫画家・春日サブスカさんの作品『子宮全摘手術レポ』は、子宮内膜増殖症になり、子宮の全摘出手術を受けた作者の様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6500のいいねが寄せられました。【漫画】『子宮全摘手術レポ』（全編を読む）40代の経産婦である作者は、若いころは特に生理やPMSに悩まされることなく過