お笑いコンビ、ココリコ遠藤章造（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中直樹（54）とともにゲスト出演。タレント千秋（54）との離婚について言及した。ココリコは同ラジオが4月に番組開始30年を迎えたことを記念し、ゲスト出演。遠藤は02年7月にお互い阪神ファンという関係から千秋と結婚。07年12月に離婚していた。遠藤は当時を振り返り「12月28日に離婚届出したんですけど