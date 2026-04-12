大阪・関西万博が閉幕して１３日で半年となる。大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）の会場跡地では、パビリオンの解体・撤去が進むが、一部で遅れが出ている。跡地開発の青写真も見えないままだ。（猪原章）日本と１５８か国・地域、七つの国際機関が参加した万博は昨年４月１３日〜１０月１３日に開催され、２５５７万人が訪れた。記者が今月８日、読売ヘリで上空から確認すると、会場跡地は更地が目立ち、中心部を環状に囲ん