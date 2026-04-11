東京・新宿区のホテルで女性を刃物で刺し殺人未遂の疑いで逮捕された女と被害者の女性との間には、以前からトラブルがあり、警視庁に相談していたことが分かった。10日午後9時半ごろ、新宿区戸塚町のホテルにある飲食店で食事をしていた男性と女性が同席していた女に刃物で刺された。2人は命に別条はない。警視庁は自称・小林亜依子容疑者（58）を女性に対する殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。目撃者：（女性は）頭部を刺されたの
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