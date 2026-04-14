「医師に関する調査の依頼は多くあります。絶対医師と結婚したいという方もいれば、医師の夫のハラスメントもあったり……少なくとも調査依頼の中で“医師”というキーワードはとても大きいです。調査をしていると、思いのある医師の方こそ、稼ぐことが難しい現状も垣間見られます」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格