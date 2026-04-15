4月15日、7人組アイドルグループ「WEST.」の桐山照史（あきと）が経営するドッグカフェがオープンした。店のInstagramアカウントでは、開店に向けて奔走する姿を投稿していたが、複雑な心境を抱くファンもいるようだ。桐山がオープンしたのは、「F BULL’S Cafe」。「2025年8月、桐山さんはライフスタイルブランド『F BULL’S』を立ち上げ、今回はその実店舗になります。店舗では、ブランドのアイテムに加えて、サンドウィッチ