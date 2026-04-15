本物のお金持ちは、合理的で派手さとは無縁だ。彼らの心をつかみ、日本でマネーを落としてもらうために、その思考と嗜好を知る必要がある。本当の「おもてなし」ってなんだろう高市早苗政権は「観光立国」を実現するという目標を掲げ、年間4000万人前後のインバウンド（訪日外国人観光客）を'30年までに年間6000万人にまで増やすとしています。この目標をもとに、日本では外国人を丁寧にもてなし、日本特有の善さを感じてもらおう